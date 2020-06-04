Сергей Зверев покрыл родственников матом

«Поющий стилист» Сергей Зверев родился в небольшом поселке Култук в Иркутской области . На малую родину Сергей заезжает иногда, но о своих родственниках суперзвезда и слышать не хочет.

— Когда приезжаю в деревню, иду на кладбище, чтобы помянуть родных и прибраться на могилах, и бегом назад, — откровенничает Сергей. — Зайдешь к родственникам в гости, а они потом год будут интервью давать. Я уже и не появляюсь ни у кого, чтобы все успокоились. А то сразу звездами становятся, какие-то гадости говорят.

Сергей вспоминает один случай, когда несколько лет тому назад он решил повидаться со своими дальними родственниками.

— Я забежал к ним, — говорит Сергей. — Детям конфет купил, шоколадок. Мы немножко поговорили, и я уехал. Спустя время вижу их интервью. Они такую фигню говорят: мол, Зверев даже детям не понравился! Я тогда подумал: «Зачем я к ним вообще зашел?! Помогаешь деньгами, высылаешь посылки, а они такое говорят! Да пусть идут они.» Несколько лет уже не заезжаю ни к кому. Они же не только говорят. Еще и бухать они мастера.

Отвык Зверев и от деревенского быта. Это в детстве у него был туалет на улице, а сейчас все изменилось: королю гламура нужен комфорт, о котором в провинции можно только мечтать.

— Мы как-то поехали на Байкал. В аэропорту долго сидели, в самолете потом летели, — рассказывает Зверев. — Чувствую, что в дороге простудился. Насморк, горло першит. А из аэропорта еще двести километров ехать до дома. На середине дороги решили остановиться у придорожного кафе чая попить. Я спрашиваю: «Где у вас туалет?» Конечно, на улице. Я туда вошел, меня как ударил запах нашатыря в нос! Слезы из глаз полились, сопли… За три минуты пребывания в этом туалете едва не потерял сознание от запаха. А я еще ручку повернул неправильно. Дергаю, а она не открывается!

Бездыханный Зверев все же смог выбраться на улицу. А вскоре осознал всю «прелесть» туалетного визита.

— У меня простуда куда-то делась, — улыбается Сергей. — Все симптомы ушли — я забыл про болячку. Выбежал как огурчик! Живой, здоровый — никакой грипп не прицепился. За три минуты вылечился без лекарств. Я теперь всем советую: если чувствуете, что заражаетесь, сходите в туалет на улице. В самый вонючий!

Сейчас Сергей из-за пандемии сидит в своей московской квартире и выходить никуда не собирается.

— Я заметил, что пандемия козлов не берет: им вообще ничего не делается! — считает Сергей. — Ну такие живучие: всем гадости пишут — и не болеют. Им никакой недуг не страшен, никакие микробы! Хоть бы понос случился! У них даже глистов нет! Они могут без перчаток и без трусов бегать — никогда ничего не заболит. А хорошие люди уходят. Почему такая несправедливость?..

Сергей в ужасе от масок, которые носят звезды шоубизнеса. Зверев призывает не брать пример со своих коллег.