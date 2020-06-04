Валерия разозлилась на Пригожина из-за Шнурова

Напомним, сети разгорелся очередной скандал. Недопонимание возникло между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным.
Пандемия сподвигла многих людей существенно поменять свой образ жизни. Не так давно Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались, что живут на последние 30 тысяч рублей, за ними объявил себя банкротом танцор и супруг певицы Наташи Королёвой Тарзан. В одном из своих интервью продюсер Иосиф Пригожин подтвердил, что действительно многие артисты, а тем более люди, работавшие на них, находятся в трудном положении. В ответ на это посыпалось множество негативных сообщений от подписчиков Пригожина, якобы продюсер, как и другие селебрити, прибедняется. Сергей Шнуров не остался в стороне и в свойственной ему манере решил посмеяться над словами Пригожина:
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!
Так поможем
люди божьи,
Кто чем может
на еду.
Нет, мы не
настолько близки,
Но протянута рука.
Посылаю вам сосиски
Из «пятерочки». Пока.
(Орфография и пунктуация автора.)
Пригожин пытался объяснить свои слова в нескольких видео, однако Шнуров не унимался. И разгорелась война в инстаграме. Понеслись взаимные оскорбления. Последний пост Пригожина инстаграм и вовсе удалил, где над стихотворением красовалось фото голого Шнура с носком на причинном месте.
— Я не помню, как все это раскрутилось, меня спросили о том, как живут звезды на карантине, — объясняет свои слова продюсер. — Мой комментарий не был привязан к кому-то конкретно. Что я такого сказал? А этот гаденыш, посмотрите, что пишет.
— Вы с ним общались раньше? Как думаете, почему он так рьяно пристает к вам с этой темой?
— Я никогда с ним не общался. Я молчал, пока он не стал трогать Леру. Обо мне говорил — мне было все равно. Лера тоже особо с ним не пересекалась. Несколько лет назад он предлагал ей свой репертуар, она сказала: «Извините, у нас с вами разные дорожки». Это было еще до «Лабутенов». А его посты обо мне — думаю, что это начало предвыборной кампании в Государственную думу, ему нужно кого-то задевать.
— Но вы ведь не первый, кто говорит о проблемах артистов, которые остались без работы.
— Артисты — такие же люди из народа, которые снискали славу на поприще их профессии. Профессия обязывает их быть звездами. В каждой профессии есть свои нюансы. Мы не сравниваем: шахтер добывает уголь, футболист забивает голы, артист — лекарь, человек, который лечит души. Помимо селебрити, которых вы знаете, есть и диджеи, цирковые артисты, танцоры — огромный пласт остался на нуле. И вы посмотрите, как глумится Шнуров, никто ему не делает замечаний, все отмалчиваются. Наверное, они хотят угодить и мне, и ему.
Кто-то поддержал Шнурова, сказав, что не бедствует. Какие они дурные! Я не жалуюсь! Я не понял Лепса, Лозу, не понял даже Лещенко, который что-то там высказывал. Шнуров-то в шоколаде, он заработал в свое время, а сейчас глумится. Я терпел долго. А он еще и эсэмэску опубликовал мою.
— Так это СМС все-таки вы написали?
— Нет, я не писал. Либо он сам, либо пранкеры. Слава Богу, я не стал писать ничего. Я поставил точку. Пусть он сам купается в собственном дерьме.
— А как Валерия на это реагирует?
— Валерия переживает, она злится на меня, считает, что несолидно мне вступать в полемику с этим отребьем.
— А вам лично кто-то говорил из артистов о своем непростом положении?
— Огромное количество людей тихонечко звонят мне и жалуются. Все те, кто сегодня молчит, это известные и народные артисты, звонят и говорят: нам плохо, нам тяжело, нет концертов, проедаем то, что скопили, а что будет через полгода?! Многие артисты в кредитах, хотя тщательно это скрывают.
— Неужели некому заняться этим вопросом?
— Проблема в том, что нет профсоюза. Раньше были лидеры — Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин. Они представляли в Думе интересы творческой интеллигенции. Они могли бы всех собрать, составить список вопросов, пошли бы в правительство и решали бы все проблемы. Таких людей сейчас нет. Все думают про себя.
— А вы бы могли этим заняться, вы же не боитесь об этом говорить, как другие?
— Я не хочу быть инициатором назначения самого себя на какой-то отдельный профсоюз. Это должно быть коллективное решение, которое делегирует полномочия кому-то, кто будет защищать их интересы. Я мог бы этим заняться, но инициатором не могу быть.