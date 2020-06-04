Валерия разозлилась на Пригожина из-за Шнурова

Напомним, сети разгорелся очередной скандал. Недопонимание возникло между музыкантом Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным

Пандемия сподвигла многих людей существенно поменять свой образ жизни. Не так давно Виктор Рыбин Наталья Сенчукова признались, что живут на последние 30 тысяч рублей, за ними объявил себя банкротом танцор и супруг певицы Наташи Королёвой Тарзан. В одном из своих интервью продюсер Иосиф Пригожин подтвердил, что действительно многие артисты, а тем более люди, работавшие на них, находятся в трудном положении. В ответ на это посыпалось множество негативных сообщений от подписчиков Пригожина, якобы продюсер, как и другие селебрити, прибедняется. Сергей Шнуров не остался в стороне и в свойственной ему манере решил посмеяться над словами Пригожина:

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем

люди божьи,

Кто чем может

на еду.

Нет, мы не

настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из «пятерочки». Пока.

(Орфография и пунктуация автора.)

Пригожин пытался объяснить свои слова в нескольких видео, однако Шнуров не унимался. И разгорелась война в инстаграме. Понеслись взаимные оскорбления. Последний пост Пригожина инстаграм и вовсе удалил, где над стихотворением красовалось фото голого Шнура с носком на причинном месте.

— Я не помню, как все это раскрутилось, меня спросили о том, как живут звезды на карантине, — объясняет свои слова продюсер. — Мой комментарий не был привязан к кому-то конкретно. Что я такого сказал? А этот гаденыш, посмотрите, что пишет.

— Вы с ним общались раньше? Как думаете, почему он так рьяно пристает к вам с этой темой?

— Я никогда с ним не общался. Я молчал, пока он не стал трогать Леру. Обо мне говорил — мне было все равно. Лера тоже особо с ним не пересекалась. Несколько лет назад он предлагал ей свой репертуар, она сказала: «Извините, у нас с вами разные дорожки». Это было еще до «Лабутенов». А его посты обо мне — думаю, что это начало предвыборной кампании в Государственную думу , ему нужно кого-то задевать.

— Но вы ведь не первый, кто говорит о проблемах артистов, которые остались без работы.

— Артисты — такие же люди из народа, которые снискали славу на поприще их профессии. Профессия обязывает их быть звездами. В каждой профессии есть свои нюансы. Мы не сравниваем: шахтер добывает уголь, футболист забивает голы, артист — лекарь, человек, который лечит души. Помимо селебрити, которых вы знаете, есть и диджеи, цирковые артисты, танцоры — огромный пласт остался на нуле. И вы посмотрите, как глумится Шнуров, никто ему не делает замечаний, все отмалчиваются. Наверное, они хотят угодить и мне, и ему.

Кто-то поддержал Шнурова, сказав, что не бедствует. Какие они дурные! Я не жалуюсь! Я не понял Лепса, Лозу, не понял даже Лещенко, который что-то там высказывал. Шнуров-то в шоколаде, он заработал в свое время, а сейчас глумится. Я терпел долго. А он еще и эсэмэску опубликовал мою.

— Так это СМС все-таки вы написали?

— Нет, я не писал. Либо он сам, либо пранкеры. Слава Богу, я не стал писать ничего. Я поставил точку. Пусть он сам купается в собственном дерьме.

— А как Валерия на это реагирует?

— Валерия переживает, она злится на меня, считает, что несолидно мне вступать в полемику с этим отребьем.

— А вам лично кто-то говорил из артистов о своем непростом положении?

— Огромное количество людей тихонечко звонят мне и жалуются. Все те, кто сегодня молчит, это известные и народные артисты, звонят и говорят: нам плохо, нам тяжело, нет концертов, проедаем то, что скопили, а что будет через полгода?! Многие артисты в кредитах, хотя тщательно это скрывают.

— Неужели некому заняться этим вопросом?

— Проблема в том, что нет профсоюза. Раньше были лидеры — Иосиф Кобзон Станислав Говорухин . Они представляли в Думе интересы творческой интеллигенции. Они могли бы всех собрать, составить список вопросов, пошли бы в правительство и решали бы все проблемы. Таких людей сейчас нет. Все думают про себя.

— А вы бы могли этим заняться, вы же не боитесь об этом говорить, как другие?

— Я не хочу быть инициатором назначения самого себя на какой-то отдельный профсоюз. Это должно быть коллективное решение, которое делегирует полномочия кому-то, кто будет защищать их интересы. Я мог бы этим заняться, но инициатором не могу быть.