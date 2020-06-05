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Диденко похвасталась новой грудью 

Алиса Селезнёва и ещё 3 46 минут назад
Диденко похвасталась новой грудью
Фото: instagram.com/didenko.katerina
Блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, показала в своем Instagram, как стала выглядеть после операции по увеличению груди.
«Рамблер» писал, что в феврале на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения Екатерины Диденко, ради тумана в бассейн кинули сухой лед. От большой концентрации углекислого газа и ожогов погибли три человека, в том числе организовавший сюрприз муж именинницы. В мае Диденко объявила, что собирается исполнить свою мечту по увеличению груди, за что подверглась резкой критике от подписчиков.
Блогер рассказала, что хорошо перенесла операцию и показала в «сторис», как выглядит ее грудь через десять дней после установки имплантов.
«Раньше, когда я поворачивалась боком, живот торчал больше, чем грудь. Сейчас уже нет», — заявила Диденко, одетая в топик с вырезом.
Она также подчеркнула, что «нереально счастлива».
При этом после видео, на котором она продемонстрировала грудь, блогер рассказала о получении ее детьми пенсии по потери кормильца.
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