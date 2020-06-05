Диденко похвасталась новой грудью 

Блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, показала в своем Instagram, как стала выглядеть после операции по увеличению груди.

«Рамблер» писал, что в феврале на банной вечеринке, организованной в честь дня рождения Екатерины Диденко, ради тумана в бассейн кинули сухой лед. От большой концентрации углекислого газа и ожогов погибли три человека, в том числе организовавший сюрприз муж именинницы. В мае Диденко объявила, что собирается исполнить свою мечту по увеличению груди, за что подверглась резкой критике от подписчиков.

Блогер рассказала, что хорошо перенесла операцию и показала в «сторис», как выглядит ее грудь через десять дней после установки имплантов.

«Раньше, когда я поворачивалась боком, живот торчал больше, чем грудь. Сейчас уже нет», — заявила Диденко, одетая в топик с вырезом.

Она также подчеркнула, что «нереально счастлива».

При этом после видео, на котором она продемонстрировала грудь, блогер рассказала о получении ее детьми пенсии по потери кормильца.