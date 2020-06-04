Жуков ответил на обвинение в изнасиловании

Роман Жуков опроверг заявление об изнасиловании, в котором его обвинила бывшая жена. Экс-супруга музыканта Елена Жукова , мать его 6 детей накануне выступила с шокирующим признанием.

Семейная драма Романа Жукова и Елены Жуковой несколько лет масштабно обсуждается в прессе. Супруги давно разведены, однако былые обиды не дают покоя. На этот раз Елена обвинила Романа в изнасиловании в 2008 году. По словам Елены, после надругательства мужа у нее случился выкидыш, так как она находилась на десятой недели беременности. «МК» связался с Романом, чтобы выяснить, что случилось между ними.

— Просто бред, — начал Роман. — Лена таким образом элементарно зарабатывает деньги. Мы сейчас с моим адвокатом готовим заявление в полицию, потому что это очень серьезное обвинение. Лена прикрывается тем, что она мать и сочиняет какие-то ужасающие, постыдные истории. Она говорит, что этот ужас случился 12 лет назад, тогда у меня вопрос, почему она так долго ждала?! Учитывая тот факт, что потом она ещё рожала детей! Это же бред!

— Зачем Елена, по-вашему, так поступает в отношении вас? Должна же быть какая-то причина!

— Ей нечем зарабатывать, она ни дня не работала, пока жила со мной. Программа по телевидению готовится из-за ее обвинения. С апреля в 2017 года я перевел ей 8 миллионов рублей на содержание детей. И это не считая карманных денег, которые я регулярно перевожу детям. Повторюсь, Лена таким образом зарабатывает деньги. У нее есть пиарщик, который ей помогает, выдумывает всякую «клубничку». Но в этом случае Лена перешла грань.

— Как дети реагируют на такие истории?

— Ужасно! Они все это читают. Они пойдут в школу, и им будут говорить, что папа насильник?! И ещё: в 2012 году у меня погибла дочь, а Лена тогда активно ходила по бабкам и одна из них нагадала ей, что надо сменить место жительства, иначе она умрет.

Лена уговорила меня лететь в Австралию, ей тогда было 30 лет, а Лиза (погибшая дочь Жукова — авт.) взяла как бы весь удар на себя и погибла. В это я не верю, но она всегда меня таскала по этим бабкам и гадалкам! Когда я с ней жил, она почти целый год ходила ко всяким знахаркам и меня с детьми таскала, чтобы то ли удачу привлечь, то ещё что-то, они ритуалы над нами жуткие проводили. В общем кошмар, Лена занимается чёрной магией и прикрывается ширмой многодетной матери…