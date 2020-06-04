Собчак высмеяла Канделаки

Ксения Собчак в очередной раз наехала на бывшую подругу Тину Канделаки . На этот раз телеведущая уличила гендиректора «Матч ТВ» в попытке воровства и высмеяла ее у себя в Telegram.

По словам «блондинки в шоколаде», пару месяцев назад Канделаки обратилась к команде, ранее работавшей с Ксенией над ее шоу, и попросила сделать ей «Ютьюб канал как у Собчак», потому что у нее самой «что-то пошло не так». Телеведущая откровенно посмеялась над экс-приятельницей и заявила, что смена команды Тине вряд ли поможет.

«Ты не задумывалась, что дело все-таки не только в продакшене? Может в консерватории что-то поправить?» — обратилась она к Канделаки, процитировав известную юмореску Михаил Жванецкого.

Гендиректор «Матч ТВ» молча сносить нападки Собчак не стала и дала Ксени обстоятельное разъяснении ситуации. Журналистка уточнила, что действительно обращалась к бывшей команде Ксении, но с совершенно другой просьбой. Ей нужно было снять не шоу, а документальный фильм для платформы ivi, где в главной роли будут многие «уважаемые люди» и анонсы проекта уже не за горами.

К слову, разборки Собчак и Канделаки, враждующих последние лет 10, происходят с завидной регулярностью на карантине. Ксения то обвиняет Тину в неумелом использовании фотошопа, то в попытке нажиться на коронавирусе. Кандела же в ответ укоряет Ксению за нетерпимость и гипертрофированное чувство собственной значимости.