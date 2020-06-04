«Дурит народ»: пользователи разоблачили Маликову

Дочь музыканта без зазрения совести дурит народ
20-летняя дочь музыканта Дмитрия Маликова недавно подалась в бизнес и запустила собственный бренд одежды. Стефания решила выпускать платья для молодых девушек и заверила, что предлагает клиенткам только качественную продукцию, сделанную «человеческими руками, а не машинами». Разумеется, и цена у таких моделей не дешевая — прядка 20 тысяч рублей.
Однако, дотошные пользователи соцсетей очень быстро разоблачили наследницу артиста и ее громкие заявление о новом бренде. Оказалось, что точно такие же наряды, которые продает Стефания Маликова можно найти на китайском сайте «Алиэкспресс», причем там цена у них в разы ниже — порядка 1,5 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Только никому…».
Получается, дочь музыканта пошла проторенной дорожкой, которой пользуются и другие знаменитости, выпускающие различные вещи: заказывает все в Китае или копирует, а потом перепродает в Москве втридорога. В похожей схеме, к примеру, в свое время уличили рэпера Тимати, выпустившего под своим брендом модные наушники, оказавшиеся точной копией девайса на китайской площадке. Такая же участь постигла и коллекцию одежды артиста, которую он создал совместно с «Армией России».