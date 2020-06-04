«Дурит народ»: пользователи разоблачили Маликову 

Платья Стеши Маликовой, которые она продает по 20 тысяч рублей, нашли на «Алиэкспресс».
В конце мая 20-летняя дочь музыканта Дмитрия Маликова запустила собственный модный бренд DressByStesha. Девушка пообещала, что будет продавать только качественные изделия, сделанные «человеческими руками, а не машинами». Она особо подчеркнула, что все товары производятся в Москве.
На своей странице в Instagram Стефания рекламирует платья своего бренда, предлагая приобрести их по 20 тысяч рублей.
Телеграм-канал «Только никому» разместил фотографии платьев с сайта «Алиэкспресс», как две капли воды похожие на те, что производит Стеша Маликова. При этом цена изделий на сайте — всего 1,5 тысячи рублей.
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Как сообщал «Рамблер», ранее стилист Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов рассказал, что певец тратит на одежду 1,5 млн евро в год. У певца более 5500 пар обуви, а количество вещей уже перевалило за 900 тысяч. Они хранятся в трех гардеробных общей площадью 1250 кв метров.