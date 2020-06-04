Кормухина и Гагарина встретятся в суде 

Судебные заседания несколько раз откладывались из-за ограничений по коронавирусу.

В своем иске Ольга Кормухина утверждает, что аранжировка песни, сделанная Полине Гагариной композитором Константином Меладзе , полностью идентична аранжировке, созданной ранее музыкантом Алексеем Беловым для Ольги Кормухиной.

При этом в Российском авторском обществе (РАО) зарегистрированы авторские права Меладзе на аранжировку, тогда как музыки Белова к «Кукушке» в реестре РАО никогда не было.

Кормухина просит суд признать аранжировку созданной с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права заявительницы. Материальных претензий певица не предъявляет.

Как сообщал «Рамблер», песня «Кукушка» была записана группой «Кино» в 1990 году для «Черного альбома». Певица Ольга Кормухина перепела ее в 2011 году, а Полина Гагарина — в 2015 году. Версия Гагариной вошла в саундтрек фильма «Битва за Севастополь».