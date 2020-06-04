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Кормухина и Гагарина встретятся в суде 

Вероника Полынина 26 минут назад
Кормухина и Гагарина встретятся в суде
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы 24 июня продолжит слушания по иску певицы Ольги Кормухиной к Полине Гагариной из-за авторских прав на аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», сообщает РИА «Новости».
Судебные заседания несколько раз откладывались из-за ограничений по коронавирусу.
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В своем иске Ольга Кормухина утверждает, что аранжировка песни, сделанная Полине Гагариной композитором Константином Меладзе, полностью идентична аранжировке, созданной ранее музыкантом Алексеем Беловым для Ольги Кормухиной.
При этом в Российском авторском обществе (РАО) зарегистрированы авторские права Меладзе на аранжировку, тогда как музыки Белова к «Кукушке» в реестре РАО никогда не было.
Кормухина просит суд признать аранжировку созданной с нарушением авторских прав и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права заявительницы. Материальных претензий певица не предъявляет.
Как сообщал «Рамблер», песня «Кукушка» была записана группой «Кино» в 1990 году для «Черного альбома». Певица Ольга Кормухина перепела ее в 2011 году, а Полина Гагарина — в 2015 году. Версия Гагариной вошла в саундтрек фильма «Битва за Севастополь».
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Шоу-бизнес , Алексей Белов , Виктор Цой , Константин Меладзе , Полина Гагарина , РИА Новости , Москва
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