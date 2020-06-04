Волкову преследует сетевой маньяк

Исполнительница одной из главных ролей в комедийном ситкоме «Воронины» Екатерина Волкова поделилась с поклонниками тревожными новостями. Знаменитость призналась, что сейчас банально боится заходить в Сеть, потому что у нее появился маньяк-преследователь.
«Я стараюсь не обращать особое внимание на агрессию в соц.сетях, потому что за ней всегда стоит обиженный и несчастливый человек. Другое дело, когда в сети встречаются натурально больные люди. Они пугают меня не на шутку» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила сегодня девушка на личной странице «Инстаграма».
«Вот уже год меня в сети преследует мужчина, который ежедневно оставляет гадкие сообщения, проклинает меня и людей в комментариях под моими постами и т. п. Сначала я не обращала внимание, потом заблокировала», — рассказала Волкова, отметив, что после этого каждый день, как грибы после дождя, стали появляться новые аккаунты, с которого продолжились угрозы, проклятия и оскорбления.
«Ребята, каждый божий день человек заводит новые аккаунты, чтобы домогаться до меня. Он может оставить по 500 комментариев в день. Вы себе представляете масштаб? По стилю все это напоминает какого-то маньяка. Он настолько запугал уже всех моих подписчиков вк, что там пришлось отключить даже комментарии», — сетует Екатерина, отметив, что, к счастью, ее преследователь, вероятно, оказался не в курсе существования «Инстаграма», поэтому она пишет об этом тут, не боясь, что он это увидит.
Друзья советуют актрисе написать заявление в прокуратуру.
«Но надежда, что за него всерьез возьмутся, невелика», — считает Волкова, говоря, что расстраивается каждый раз, когда получает новые послания от недоброжелателя или видит, как он унижает ее подписчиков, среди которых есть и дети.