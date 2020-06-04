Шафран объяснила уход из шоу Соловьёва 

По ее словам, решение принимал лично журналист из-за того, что они не сошлись во взглядах на закон о едином регистре населения.

Шафран назвала потенциальное нововведение «опасным» и имеющим «спорные моменты. Журналистка подчеркнула, что перед принятием закона следовало бы провести парламентские слушания, на которых необходимо обсудить возможность внутренних утечек информации и мошенничества. Позиция Шафран оказалась не приемлема с точки зрения Соловьева, который лично решил уволить журналистку.

»Я уважаю это решение, которое принял Владимир Рудольфович», — заявила бывшая ведущая «Полного контакта».

Она отметила, что проработала с Соловьевым на протяжении 12 лет, и назвала сотрудничество с ним «успешным и плодотворным».

При этом Шафран заявила, что нет ничего страшного в том, что ее точка зрения на закон не совпадает с позицией телеведущего по этому вопросу.