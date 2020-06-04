Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва

Соведущая Владимира Соловьёва по программе «Полный контакт» Анна Шафран объяснила, почему больше не хочет работать с журналистом. По её словам, разногласия у них возникли из-за закона, связанного с единым регистром населения. Решение о её увольнении принял сам Соловьёв, принципиально несогласный с её позицией.

Я уважаю это решение, которое принял Владимир Рудольфович. Мы много лет вместе работали — по-моему, около 12-ти. В целом, это была успешная и плодотворная работа, — рассказала она телеканалу «Царьград».

По мнению Шафран, закон, о котором идёт речь, является опасным и было бы правильно провести парламентские слушания, чтобы обсудить его спорные моменты, такие, как «внутренние утечки, мошенники и глобальная угроза».

Это момент, по которому мы с Владимиром Соловьёвым имеем разные взгляды на вещи, но в этом нет ничего страшного, — резюмировала Шафран.

Ранее об уходе Шафран из программы высказался сам Владимир Соловьёв. Он назвал её увольнение «повышением» и отметил, что журналистке пора уже подумать о ведении собственных авторских программ, писал NEWS.ru.