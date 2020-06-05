Солист «Иванушки International» Кирилл Андреев расскажет о своём романе в Жанной Фриске . Откровения звезды прозвучат в программе «Секрет на миллион», которая готовится к выходу в эти выходные.

Роман с коллегой по работе у Андреева случился в 90-х, на которые пришёлся пик популярности группы.

Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — признался артист в анонсе программы.

Однако, им было трудно совмещать работу на сцене и личные отношения. Певец отмечает, что таких семей, где муж и жена — певцы, встречается очень мало. Он свою жену Лолиту нашёл в начале 2000-х. Сейчас и его сын Кирилл вступил в брак.

В эфире программы Андреев покажет свою квартиру, а также дачу в Лас-Вегасе, расскажет, куда потратил заработанные миллионы. Артист коснётся и темы алкоголизма, а также вспомнит о тяжёлой операции, ставшей следствием чрезмерного потребления алкоголя.

Будучи пьяным он подрался, получил тяжёлую травму. Из-за пагубного пристрастия жена несколько раз хотела уйти от певца, но всё же в итоге помогла ему перебороть зависимость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из солистов группы «Иванушки International» Кирилл Андреев сообщил, что на пике популярности участники коллектива много пили. Одна из вечеринок с алкоголем закончилась для него трепанацией черепа.