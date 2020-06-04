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«Ответ Маску»: Ургант высмеял «Роскосмос» 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
«Ответ Маску»: Ургант высмеял «Роскосмос»
Фото: РИА Новости
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу рассказал о новых лифтах, которые выпускаются одним из заводов «Роскосмоса», назвав их «прорывом» и сравнив с запуском космического корабля Илоном Маском.
«Рамблер» писал, что 30 мая компания SpaceX Илона Маска впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
В своем шоу Иван Ургант рассказал, что предприятие «Роскосмоса» начало производить лифты, которые перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина: «Поехали!».
«Да, это симметричный ответ Илону Маску, потому что этот лифт, так же как ракета, возвращаемый. Только в отличие от ракеты Маска лифт возвращается ровно в то же место, из которого он отправился», — пошутил телеведущий.
Он также иронично отметил, что разработчикам лифтов «удалось осуществить невероятный научный прорыв».
Напомним, что ранее Ургант вынужден был принести извинения главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину за шутку про снижение требований к кандидатам в космонавты.
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Шоу-бизнес , Юрий Гагарин , Дмитрий Рогозин , Иван Ургант , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX
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