«Ответ Маску»: Ургант высмеял «Роскосмос» 

«Рамблер» писал, что 30 мая компания SpaceX Илона Маска впервые запустила пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем на борту.

В своем шоу Иван Ургант рассказал, что предприятие «Роскосмоса» начало производить лифты, которые перед началом движения будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина : «Поехали!».

«Да, это симметричный ответ Илону Маску, потому что этот лифт, так же как ракета, возвращаемый. Только в отличие от ракеты Маска лифт возвращается ровно в то же место, из которого он отправился», — пошутил телеведущий.

Он также иронично отметил, что разработчикам лифтов «удалось осуществить невероятный научный прорыв».