Дайнеко объяснила, почему скрывает дочь

Певица Виктория Дайнеко впервые стала мамой в 2015 году, она родила дочку, которую тщательно скрывает от общественности. Через несколько лет после рождения ребенка в Сети появилась информация, что Дайнеко назвала дочь Лидой, однако лишь сейчас Виктория опровергла эту информацию. При этом настоящее имя дочери она продолжает скрывать.

За почти пять лет в Сети ни разу не появились фотографии дочери Виктории, сама Дайнеко тоже не публикует снимки с наследницей. В недавнем интервью артистка объяснила, что не хочет против воли своего ребенка показывать ее фотографии на большую аудиторию. Девочка сама расскажет о себе общественности, когда вырастет.