Дайнеко объяснила, почему скрывает дочь

Певица Виктория Дайнеко впервые стала мамой в 2015 году, она родила дочку, которую тщательно скрывает от общественности. Через несколько лет после рождения ребенка в Сети появилась информация, что Дайнеко назвала дочь Лидой, однако лишь сейчас Виктория опровергла эту информацию. При этом настоящее имя дочери она продолжает скрывать.
За почти пять лет в Сети ни разу не появились фотографии дочери Виктории, сама Дайнеко тоже не публикует снимки с наследницей. В недавнем интервью артистка объяснила, что не хочет против воли своего ребенка показывать ее фотографии на большую аудиторию. Девочка сама расскажет о себе общественности, когда вырастет.
«Я никому в этом не признаюсь. Конечно, я не заставляю дочь придумывать себе другое имя, когда люди с ней знакомятся. Просто я решила, что ее жизнь — это ее жизнь. Когда она захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. А до тех пор я бы не очень хотела вмешиваться в ее судьбу и принимать за нее такие решения. Нет, это не какая-то вселенская тайна, и все близкие люди в курсе, просто я не хочу делать это публичным вопросом», — рассказала Дайнеко в эфире радио Romantika.