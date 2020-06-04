Дайнеко объяснила, почему скрывает дочь

Певица Виктория Дайнеко заявила, что не собирается афишировать даже имя своей четырехлетней дочери, так как хочет, чтобы она сама решила, когда ей представиться общественности. Об этом пишет издание «7дней».

По словам артистки, она «никому не признается», как зовут ее дочь.

«Конечно, я не заставляю дочь придумывать себе другое имя, когда люди с ней знакомятся. Просто я решила, что ее жизнь — это ее жизнь. Когда она захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. А до тех пор я бы не очень хотела вмешиваться в ее судьбу и принимать за нее такие решения», — пояснила Дайнеко в эфире Радио Romantika.

Она также подчеркнула, что имя дочери — «не какая-то вселенская тайна».

«Все близкие люди в курсе, просто я не хочу делать это публичным вопросом», — отметила певица.

«Рамблер» писал, что ранее Виктория Дайнеко продемонстрировала подписчикам в Instagram свои фотографии без фильтров, наложенных в специальных приложениях. При этом артистка намекнула, что в ее внешности присутствует только естественная красота.