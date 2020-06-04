Самая популярная блогер социальной сети TikTok в России Дина Саева устроила вечеринку в честь достижения своего рекорда в 10 миллионов подписчиков. Среди гостей были такие знаменитости, как Дима Билан и Клава Кока. Вечеринка состоялась в одном из клубов. "Масочный" режим и социальную дистанцию естественно никто не соблюдал. Трансляцию с места событий вела сама Дина. Сейчас ее аккаунт закрыт. Настоящее имя девушки Мадина Басаева, ей 20 лет и она родом из Таджикистана. Сейчас ее называют "королевой TikTok" в России. Будут ли выписаны участникам вечеринки штрафы за нарушение режима самоизоляции пока неизвестно.
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес , Видео , Клава Кока , Дима Билан
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