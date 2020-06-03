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«Ты соучастница преступления»: дочь Успенской обвинила мать в продажности 

Экспресс газета 1 час назад
«Соучастница преступления»: дочь Успенской — матери
Фото: Лариса Кудрявцева/"Экспресс газета"
Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина, находящаяся в настоящее время в США, продолжают обмениваться взаимными упреками и оскорблениями посредством соцсетей. Не так давно «королева шансона» заявила, что в ней умерла материнская любовь. А теперь 30-летняя наследница артистки обвинила ее в продажности.
В гневном посте Плаксина обличила весь российский шоу-бизнес, а также Успенскую, которая заняла там «одну из вершин» и стала «соучастницей преступления». Татьяна уверена: артисты — это рабы стада и «обезличенная толпа ими манипулирует». Ради «денег быдла и их аплодисментов» знаменитости согласны на все, в том числе на продажу своей жизни и «жизни своих детей».
«Вы продали все. Ваше молчание и безразличие привело к тому что все продано! И ваши дети в долгах и речь не только о ваших деньгах! Вы украли жизни своих детей! И поэтому мы умираем! Мы лучше умрем, чем продадимся как вы!» — негодует дочь Успенской.
Подписчики, однако, возмущение Плаксиной не разделили и назвали ее «неблагодарным ребенком», ставшим наказанием для матери. Художнице напомнили, что она вряд ли бы жила в США и рисовала странные картины для удовольствия, если бы не певица, которая долгие годы ее содержала и платила за все ее развлечения. Заподозрили Татьяну также в пиаре, ведь она сама вынесла семейные проблемы на суд общественности, а теперь недовольна, что ее все обсуждают.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , США
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