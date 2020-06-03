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Барановская переехала в новый дом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Барановская переехала в новый дом
Фото: РИА Новости
Телеведущая Юлия Барановская и трое ее детей недавно переехали в коттедж. Об этом сообщает «СтарХит».
«Это было непросто, и я благодарна всем друзьям, кто помог. Мне вовсе не тяжело без мужа, как многие могут думать. Всегда поддерживают близкие. Главное, чтобы я была «за», а не кто-то «против», — процитировало телеведущую издание.
Барановская регулярно выкладывает видеоролики из нового дома в соцсетях, показывая, как дети занимаются спортом на участке и на веранде. В саду установлены футбольные ворота для младшего сына и батут, на котором занимается гимнастикой дочь.
«Рамблер» писал, что Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина. После девяти отношений они разошлись из-за измены спортсмена. Недавно телеведущая в эфире YouTube-шоу «50 вопросов» рассказала, что рассталась новым возлюбленным. Она подчеркнула, что разрыв произошел по обоюдному согласию, без драм и скандалов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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