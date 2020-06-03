Пригожина распекли за слова о погромах

Не успел Иосиф Пригожин завершить заочную битву с Сергеем Шнуровым, как спровоцировал новую волну критики в свой адрес. На сей раз продюсер высказался о продолжающихся волнениях в США , вспыхнувших после резонансного убийства афроамериканца полицейским. Он сравнил происходящее в Штатах с событиями Гражданской войны в России , назвал участников беспорядков «нелюдями в толпе», движимыми стадным инстинктом, и предположил, что некие силы используют их в качестве «пушечного мяса».

«Опомнитесь! Выйдите из толпы! Останьтесь Человеком!», — написал супруг певицы Валерии в конце своего эмоционального поста.

Увы, публика в человеколюбие продюсера не поверила. Одним из первых отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев , который ядовито поинтересовался, почему, собственно, Пригожин обращается к американцам, а не к соотечественникам. После этого началась настоящая буря, противостоять которой деятель шоу-бизнеса не смог.

Пользователи были практически единодушны: у Пригожина и Валерии наверняка в США дома и деньги, вот они и беспокоятся за свое имущество и не стесняются говорить об этом вслух. Люди возмутились тем, что отечественные звезды интересуются событиями за океаном и равнодушны к проблемам россиян.

Продюсер пытался вяло оправдываться, повторяя, что живет в Москве в обычной квартире, но на его реплики никто уже не обращал внимания.

«Да как же вы глупы, а живу я, по-вашему, где? У меня в Америке ничего нет», — возопил наконец Пригожин, но опять не был услышан.

Их с женой обозвали «звездунами» и посоветовали «уменьшить ощущение собственной значимости».

Напомним, ранее Иосиф Пригожин в интервью заявил, что из-за пандемии коронавируса артисты остались без денег. В полемику с ним вступил Шнур, обвинивший оппонента в том, что он бессовестно прибедняется. Спор быстро скатился к матерной перебранке, причем и общественность, и многие знаменитости заняли сторону музыканта.