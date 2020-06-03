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Пригожина заподозрили в лицемерии после поста об американских погромах 

Экспресс газета 49 минут назад
Пригожина распекли за слова о погромах
Фото: : Борис Кудрявов/"Экспресс газета")
Не успел Иосиф Пригожин завершить заочную битву с Сергеем Шнуровым, как спровоцировал новую волну критики в свой адрес. На сей раз продюсер высказался о продолжающихся волнениях в США, вспыхнувших после резонансного убийства афроамериканца полицейским. Он сравнил происходящее в Штатах с событиями Гражданской войны в России, назвал участников беспорядков «нелюдями в толпе», движимыми стадным инстинктом, и предположил, что некие силы используют их в качестве «пушечного мяса».
«Опомнитесь! Выйдите из толпы! Останьтесь Человеком!», — написал супруг певицы Валерии в конце своего эмоционального поста.
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Увы, публика в человеколюбие продюсера не поверила. Одним из первых отреагировал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который ядовито поинтересовался, почему, собственно, Пригожин обращается к американцам, а не к соотечественникам. После этого началась настоящая буря, противостоять которой деятель шоу-бизнеса не смог.
Пользователи были практически единодушны: у Пригожина и Валерии наверняка в США дома и деньги, вот они и беспокоятся за свое имущество и не стесняются говорить об этом вслух. Люди возмутились тем, что отечественные звезды интересуются событиями за океаном и равнодушны к проблемам россиян.
Продюсер пытался вяло оправдываться, повторяя, что живет в Москве в обычной квартире, но на его реплики никто уже не обращал внимания.
«Да как же вы глупы, а живу я, по-вашему, где? У меня в Америке ничего нет», — возопил наконец Пригожин, но опять не был услышан.
Их с женой обозвали «звездунами» и посоветовали «уменьшить ощущение собственной значимости».
Напомним, ранее Иосиф Пригожин в интервью заявил, что из-за пандемии коронавируса артисты остались без денег. В полемику с ним вступил Шнур, обвинивший оппонента в том, что он бессовестно прибедняется. Спор быстро скатился к матерной перебранке, причем и общественность, и многие знаменитости заняли сторону музыканта.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Губерниев , Иосиф Пригожин , Валерия , США
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