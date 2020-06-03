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Пригожина распекли за слова о погромах 

Вероника Полынина 18 минут назад
Пригожина распекли за слова о погромах
Фото: globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин подвергся критике в Сети после эмоционального поста о погромах в США.
Продюсер разместил в Instagram видео погромов и выразил мнение, что «неуправляемая толпа — это страшно».
Пригожин напомнил, что во все времена толпу использовали как пушечное мясо и инструмент для достижения чьих-то корыстных целей.
«Да, свершилось страшное, погиб человек. Но как ведут себя люди, а точнее, "нелюди в толпе" после этого?! Не щадя безвинных, действуя тупо, под влиянием кровожадных эмоций. Опомнитесь! Выйдите из толпы! Останьтесь Человеком!» — призвал продюсер.
Подписчики Пригожина удивились, что он обратился к людям, находящимся по другую сторону океана. Они посчитали, что продюсер беспокоится о событиях в США, поскольку владеет там недвижимостью. Первым к Пригожину обратился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Иосиф, ты американцев призываешь? Или кого?» — поинтересовался он.
«У наших артистов бизнес и деньги здесь… А дети и недвижимость там…», «Иосиф призывает прекратить против него прения в интернете», «В своей стране разбираться нужно, а не засорять эфиры этой пропагандой!», «Вы к кому обратились на русском языке?» — написали Пригожину в комментариях.
«Ты же не девочка, не проститутка»: Иосиф Пригожин записал видеообращение к Шнурову
Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс вызвало высказывание Иосифа Пригожина относительно положения российских артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые из актеров и музыкантов вынуждены голодать. На его реплику, в частности, отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявив, что вышлет звездной паре «сосиски из „Пятерочки“.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Комментарии 16
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Дмитрий Губерниев , Иосиф Пригожин , США
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