Кобзон рассказала о плачевном состоянии Моргуновой 

Нелли Кобзон в беседе с корреспондентом Starhit заявила, что диктор советского телевидения Светлана Моргунова находится в подавленном состоянии после смерти сына. Две недели назад её единственный наследник скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусом.

Ранее, как сообщал «Рамблер», подруга Светланы Моргуновой рассказала СМИ, что 52-летний Максим Моргунов обратился к медикам, почувствовав недомогание. После прохождения КТ выяснилось, что у него уже было поражено 28% легких. Медики поставили диагноз — двусторонее воспаление легких, вызванное заражением коронавирусной инфекцией, однако прописали мужчине лечение на дому. Две недели назад Моргунов скончался в своей квартире.

По словам Кобзон, близко общающейся со Светланой Моргуновой, она хотела приехать к подруге, чтобы поддержать, но не смогла сделать этого из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения инфекции. При этом она отметила, что диктор, лишившаяся единственного сына, до сих пор безутешна.

«Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга», — заявила вдова Иосифа Кобзона.

Она добавила, что планирует организовать сбор помощи для Светланы Моргуновой, рядом с которой в настоящее время постоянно находится двоюродная сестра.