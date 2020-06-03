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Кобзон рассказала о плачевном состоянии Моргуновой 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Кобзон рассказала о плачевном состоянии Моргуновой
Фото: РИА Новости
Нелли Кобзон в беседе с корреспондентом Starhit заявила, что диктор советского телевидения Светлана Моргунова находится в подавленном состоянии после смерти сына. Две недели назад её единственный наследник скончался от осложнений, связанных с заражением коронавирусом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», подруга Светланы Моргуновой рассказала СМИ, что 52-летний Максим Моргунов обратился к медикам, почувствовав недомогание. После прохождения КТ выяснилось, что у него уже было поражено 28% легких. Медики поставили диагноз — двусторонее воспаление легких, вызванное заражением коронавирусной инфекцией, однако прописали мужчине лечение на дому. Две недели назад Моргунов скончался в своей квартире.
По словам Кобзон, близко общающейся со Светланой Моргуновой, она хотела приехать к подруге, чтобы поддержать, но не смогла сделать этого из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения инфекции. При этом она отметила, что диктор, лишившаяся единственного сына, до сих пор безутешна.
«Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга», — заявила вдова Иосифа Кобзона.
Она добавила, что планирует организовать сбор помощи для Светланы Моргуновой, рядом с которой в настоящее время постоянно находится двоюродная сестра.
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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Светлана Моргунова , StarHit
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