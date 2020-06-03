«Горжусь своими жирами»: Боня сделала признание 

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня на своей странице в Instagram заявила, что гордится своими «жирами». Так девушка отреагировала на критику своей фигуры со стороны хейтеров.

Боня выложила небольшой ролик, в котором показала подготовку к дыхательной гимнастике. Телезвезда подчеркнула, что недавно набрала вес, но полученным результатом осталась довольна. При этом, по ее словам, критические комментарии подписчиков не способны вывести ее из себя.

«Я горжусь своим животом, я горжусь своими ногами. Я горжусь даже тем, что у меня несовершенная фигура», — заявила Боня.

Экс-участница знаменитого телепроекта философски заметила, что когда «в голове ноль, а в сердце камень» никакая фигура не сделает девушку счастливой. Резюмируя вышесказанное, она поблагодарила подписчиков за то, что ей указали на лишний вес.