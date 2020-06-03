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«Горжусь своими жирами»: Боня сделала признание 

Павел Тиунов 35 минут назад
«Горжусь своими жирами»: Боня сделала признание
Фото: РИА Новости
Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня на своей странице в Instagram заявила, что гордится своими «жирами». Так девушка отреагировала на критику своей фигуры со стороны хейтеров.
Боня выложила небольшой ролик, в котором показала подготовку к дыхательной гимнастике. Телезвезда подчеркнула, что недавно набрала вес, но полученным результатом осталась довольна. При этом, по ее словам, критические комментарии подписчиков не способны вывести ее из себя.
«Я горжусь своим животом, я горжусь своими ногами. Я горжусь даже тем, что у меня несовершенная фигура», — заявила Боня.
Экс-участница знаменитого телепроекта философски заметила, что когда «в голове ноль, а в сердце камень» никакая фигура не сделает девушку счастливой. Резюмируя вышесказанное, она поблагодарила подписчиков за то, что ей указали на лишний вес.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня заявила подписчикам, что пандемия коронавируса является «всемирным заговором». Высказывание телезвезды вызвало широкий общественный резонанс, в том числе и среди представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина завила, что Боня рассуждает про пандемию «с умным видом и глазами мышки, какающей в дупле».
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Бородина
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