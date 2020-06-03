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Экс-невестка певицы Анастасии обвинила её в алкоголизме 

News.ru 2 часа назад
«Человек, который явно прибухивает»
Фото: anastasiiamintskovskaia/instagram.com
Бывшая невестка певицы Анастасии Эдика Лялина прокомментировала её развод с певцом Юлианом Васиным. Она назвала бывшую свекровь виновницей конфликта.
По её словам, женщина значительно старше мужа. Кроме того, она общается «как быдло». В то же время Юлиан — высокий и красивый мужчина, привлекающий внимание женщин.
Она человек, который явно прибухивает. По лицу видно, что человек выпивает. Ей абсолютно никто не нужен в этой жизни, кроме себя и алкоголя. Я уверена, что ему просто надоели эти вечные пьянки, вечные загулы, и, наверное, он решил сделать правильный выбор, — сказала она в эфире «России 1».
Как писал NEWS.ru, Васин объявил о разводе с женой — певицей Анастасией — после года супружеской жизни. Артист признался, что до последнего пытался сохранить семью, но ничего не вышло.
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