Лоза обиделся на Киркорова

Ранее, как сообщал «Рамблер», Киркоров принял участие в проекте #вмаскешоу на СТС, в рамках которого спародировал программу «Жить здорово». Артист примерил на себя костюм мужского полового члена, высмеял онлайн концерт Леонида Агутина , рекомендовал Николаю Баскову исполнить роль ануса, а также назвал Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом».

Лоза, комментируя поступок Киркорова, отметил, что у певца гораздо меньше способностей, чем у него: он, например, не может написать песню или книгу, или сыграть на музыкальном инструменте.

«Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя», — отметил он.

При этом Киркоров, по словам музыканта, выставил напоказ свою безграмотность. Лоза напомнил, что аппендицит — не человеческий орган, а заболевание. Он также добавил, что отросток слепой кишки — аппендикс, имеет крайне важное значение в функционировании организма, в том числе поддерживая иммунитет. Лоза предположил, что «поп-король» знал бы это, если бы читал книжки.