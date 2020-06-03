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Лоза обиделся на «аппендицит» и резко ответил Киркорову 

Павел Тиунов 1 час назад
Лоза обиделся на Киркорова
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров — глупый и необразованный человек, который умеет только пиариться и популяризировать себя, заявил в интервью «Вечерней Москве» музыкант Юрий Лоза. Так он отреагировал на то, что «король» российской поп-сцены назвал его «аппендицитом» отечественной эстрады.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Киркоров принял участие в проекте #вмаскешоу на СТС, в рамках которого спародировал программу «Жить здорово». Артист примерил на себя костюм мужского полового члена, высмеял онлайн концерт Леонида Агутина, рекомендовал Николаю Баскову исполнить роль ануса, а также назвал Юрия Лозу «никому не нужным аппендицитом».
Лоза, комментируя поступок Киркорова, отметил, что у певца гораздо меньше способностей, чем у него: он, например, не может написать песню или книгу, или сыграть на музыкальном инструменте.
«Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя», — отметил он.
При этом Киркоров, по словам музыканта, выставил напоказ свою безграмотность. Лоза напомнил, что аппендицит — не человеческий орган, а заболевание. Он также добавил, что отросток слепой кишки — аппендикс, имеет крайне важное значение в функционировании организма, в том числе поддерживая иммунитет. Лоза предположил, что «поп-король» знал бы это, если бы читал книжки.
«Неправильно быть в таком возрасте глупым!», — резюмировал артист.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Юрий Лоза , Леонид Агутин , Николай Басков
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