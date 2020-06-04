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Экс жена Романа Жукова: «Он меня насиловал, поставив лицом к иконам!» 

ИД «Собеседник» и ещё 4 32 минуты назад
«Насиловал меня, поставив лицом к иконам»
Фото: globallookpress.com
Экс-возлюбленная артиста даже спустя годы не может оправиться от той боли, которую причинил ей бывший муж. Про свои психологические травмы Елена рассказала в интервью нашему корреспонденту. Это звучит громко на фоне того, что сейчас активно обсуждается тема домашнего насилия над женщинами.
Роман Жуков и Елена прожили в браке 13 лет и стали родителями семерых детей. В 2012 году на пару обрушилось огромное горе — в результате несчастного случая на детской площадке погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Оправиться после этой утраты семье было очень тяжело. Но то, что у Елены и Романа мог родиться еще один ребенок и этого не случилось, как утверждает Елена, из-за насилия, которое ей пришлось испытать, знают немногие.
— В 2008 году у меня случился выкидыш, — с горечью вспоминает 37-летняя Елена. — На десятой неделе беременности муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла. Когда я в очередной раз слышу выбешивающий меня вопрос, почему я приняла решение уйти от Романа и жить с шестью детьми отдельно, могу сказать только одно: я не смогла простить ему тот жесткий насильственный секс, приведший к гибели ребенка! Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии.
Сам Роман в свою очередь неоднократно рассказывал в прессе, что развелся с Еленой из-за того, что та сильно злоупотребляла алкоголем. По словам Елены, такого и близко не было, а проблемы со спиртным были как раз у ее бывшего мужа, что и приводило к его неадекватным действиям.
— Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я — царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго, — продолжает наша собеседница. — Все это конечно же сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощренных фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег. И этот человек теперь выкладывает у себя на страничке в интернете посты с церковными праздниками! Вот такое у Жукова лицемерие и двуличность! Человек попросту создает себе положительный имидж, прикрываясь набожностью!
По словам Елены, ее бывший муж, еще будучи в браке, сам про себя придумывал скандальные истории, а потом ходил на различные телешоу, рассказывая их, чтобы заработать деньги. Также Роман неоднократно ей изменял и унижал при детях.
— Я хотела его образумить, что-то человеческое вернуть, — вспоминает бывшая жена артиста. — Я не обращала внимания на его разгульный образ жизни и многочисленные беспорядочные половые связи со всеми подряд, особенно на гастролях. Под влияния алкоголя и наркотиков мозг любого здорового человека начинает деградировать и разрушаться. Все это сказывается на его поведении, поступках и словах. Привыкший жить на виду и продавать информацию о себе и своих близких в СМИ, мой муж не гнушался ничем — в ход шла любая сфабрикованная информация, которую можно было монетизировать, чтобы обогатиться. А сейчас, понимая все свои печальные в будущем перспективы, муж задался целью прибрать к своим рукам все, что нажито совместно в браке, а также детей с пособиями на них.
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Шоу-бизнес , Роман Жуков
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