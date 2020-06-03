Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ 

Певица Лолита Милявская шокировала публику до глубины души, опубликовав тизер своего нового клипа на песню «Кислород». На видео артистка появилась в неожиданном образе, так что многие даже испугались подобного зрелища.
В кадре появляется ящик, в котором лежат части человеческим тел — руки, ноги и совершенно лысая голова. Она, как становится понятно, принадлежит Милявской и, глядя в объектив ледяными глазами, поет ту самую песню.
Не удивительно, что такой ролик никого не оставил равнодушным. Даже самые преданные поклонники Лолиты признались, что песня им хоть и понравилась, но от клипа стало «жутко» и они на самом деле «испугались».
Понятно, что на такой эффект певица и рассчитывала, снимая клип. Последнее время артистка вообще привлекает к себе всеобщее внимание. Чего стоит хотя бы скандальный развод Милявской с Дмитрием Ивановым и их судебные тяжбы и взаимные обвинения. Шумиха, однако, пошла Лолите только на пользу: она кардинально преобразилась, сильно похудела, а на карантине еще и сделала небольшую пластику, подправив глаза.