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Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ 

Экспресс газета и ещё 2 1 час назад
Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ
Фото: Михаил Фролов/КП
Певица Лолита Милявская шокировала публику до глубины души, опубликовав тизер своего нового клипа на песню «Кислород». На видео артистка появилась в неожиданном образе, так что многие даже испугались подобного зрелища.
В кадре появляется ящик, в котором лежат части человеческим тел — руки, ноги и совершенно лысая голова. Она, как становится понятно, принадлежит Милявской и, глядя в объектив ледяными глазами, поет ту самую песню.
Не удивительно, что такой ролик никого не оставил равнодушным. Даже самые преданные поклонники Лолиты признались, что песня им хоть и понравилась, но от клипа стало «жутко» и они на самом деле «испугались».
Понятно, что на такой эффект певица и рассчитывала, снимая клип. Последнее время артистка вообще привлекает к себе всеобщее внимание. Чего стоит хотя бы скандальный развод Милявской с Дмитрием Ивановым и их судебные тяжбы и взаимные обвинения. Шумиха, однако, пошла Лолите только на пользу: она кардинально преобразилась, сильно похудела, а на карантине еще и сделала небольшую пластику, подправив глаза.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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