Видео с обритой наголо Лолитой шокировало народ 

Певица Лолита Милявская шокировала публику до глубины души, опубликовав тизер своего нового клипа на песню «Кислород». На видео артистка появилась в неожиданном образе, так что многие даже испугались подобного зрелища.

В кадре появляется ящик, в котором лежат части человеческим тел — руки, ноги и совершенно лысая голова. Она, как становится понятно, принадлежит Милявской и, глядя в объектив ледяными глазами, поет ту самую песню.

Не удивительно, что такой ролик никого не оставил равнодушным. Даже самые преданные поклонники Лолиты признались, что песня им хоть и понравилась, но от клипа стало «жутко» и они на самом деле «испугались».