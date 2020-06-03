Бузову перепутали с Ивлеевой

Телеведущая и певица Ольга Бузова в последнее время стала все чаще делиться с поклонниками своими архивными фотографиями. На этот раз Ольга выложила снимок, сделанный в 2017 году.

На фото Бузова позировала в синем сплошном купальнике и куртке с пайетками, а также в ярко-синем парике. Образ певицы был дополнен ярким макияжем. В комментариях же поклонники сразу отметили, что на фотогарфии Ольга выглядит копией Насти Ивлеевой, которая тоже не раз делала похожие фотосессии в ярких париках.

«Это Ивлеева?», «Камень в огород Ивлеевой», «Очень на Настю Ивлееву похожа», «Явно ответочка Ивлеевой», — уверены пользователи.