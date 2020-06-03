Бузову перепутали с Ивлеевой

Телеведущая и певица Ольга Бузова в последнее время стала все чаще делиться с поклонниками своими архивными фотографиями. На этот раз Ольга выложила снимок, сделанный в 2017 году.
На фото Бузова позировала в синем сплошном купальнике и куртке с пайетками, а также в ярко-синем парике. Образ певицы был дополнен ярким макияжем. В комментариях же поклонники сразу отметили, что на фотогарфии Ольга выглядит копией Насти Ивлеевой, которая тоже не раз делала похожие фотосессии в ярких париках.
«Это Ивлеева?», «Камень в огород Ивлеевой», «Очень на Настю Ивлееву похожа», «Явно ответочка Ивлеевой», — уверены пользователи.
Напоим, что последние несколько месяцев Анастасия Ивлеева и Ольга Бузова начали активно обмениваться колкостями в адрес друг друга. Ивлеева обвинила Бузову в том, что она украла ее идею прямых эфиров на карантине. Позже Настя еще не раз косвенно упоминала Бузову в своих сторис и высмеивала ее. Видимо, Ольга решила ответить телеведущей той же монетой.