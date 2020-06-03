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«Как провезти контрабанду»: Прилучный пронес на борт самолета крысу 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Звезда сериала «Мажор» полетел в Санкт-Петербург с грызуном в капюшоне.
Накануне популярный актер Павел Прилучный завел дома двух домашних питомцев — белых крыс, о чем рассказал в своем Instagram. Вместе с дочкой Мией они играли со зверьками и выбирали имена. По-видимому, актеру так понравился один из хвостатых, что он решил с ним не расставаться даже в воздухе. Прилучный взял с собой на самолет маленького грызуна, причем пронес его незаметно для экипажа.
«Как провезти контрабанду втихую, — показал на видео Прилучный. Из капюшона выглянул его белый друг.
Прилучный после приземления в аэропорту Петербурга рассказал, как его новый любимец Мистер Крыс, — так он назвал нового питомца, — перенес перелет.
«Вел себя просто замечательно, всю дорогу сидел у меня в капюшончике, это любимое его местечко оказалось. Нормально перенес полет, кто бы мог подумать» — посмеялся актер.
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Шоу-бизнес , Видео , Павел Прилучный , Санкт-Петербург
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