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Рэпер Noize MC упомянул в своей новой песне Хабиба 

Газета.Ru и ещё 10 3 часа назад
Noize MC упомянул в своей новой песне Хабиба
Фото: РИА Новости
Российский рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, упомянул в своем новом треке "Давай сбежим" российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
В песне есть следующие строчки:
"И плачет от счастья, на облаке сидя, Lil Peep, Глядя, как тайком под твой хит в раздевалке танцует Хабиб…"
Примечательно, что трек посвящен певцу Егору Криду, с которым у Нурмагомедова был конфликт осенью 2018 года перед боем с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда ему даже предлагали выйти в октагон под песню российского исполнителя.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.
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Шоу-бизнес , Крид , Иван Алексеев , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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