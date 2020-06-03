Noize MC упомянул в своей новой песне Хабиба

Российский рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, упомянул в своем новом треке "Давай сбежим" российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
В песне есть следующие строчки:
"И плачет от счастья, на облаке сидя, Lil Peep, Глядя, как тайком под твой хит в раздевалке танцует Хабиб…"
Примечательно, что трек посвящен певцу Егору Криду, с которым у Нурмагомедова был конфликт осенью 2018 года перед боем с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда ему даже предлагали выйти в октагон под песню российского исполнителя.
Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.