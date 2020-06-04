«Богом прикрывается трус»: Пригожин разнес Охлобыстина

Иосиф Пригожин крайне возмущён комментариями Ивана Охлобыстина в свой адрес о бедственном положении артистов. Продюсер сказал, что несколько раз пытался дозвониться актёру и другим ему подобным людям, которые глумились над его словами.

Так, в адрес Пригожина нелестно высказались Алексей Панин и оппозиционер Навальный. Продюсер уверен, что многие звёзды в период пандемии оказались в долгах и кредитах, но только не распространяются об этом. И насмешливые комментарии по этому поводу — это не более, чем хайп.

Они всё комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берёт, ни Охлобыстин, ни Навальный… Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да ещё и богом прикрываются! — цитирует продюсера KP.RU.

Поговорить по-мужски с обидчиками Пригожину пока не удаётся. А вот артистам, которые действительно оказались в бедственном положении, нет смысла скрывать эту информацию даже из боязни потерять поклонников. Люди должны знать правду о своих кумирах.