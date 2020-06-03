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«Ты нажилась на деградации»: Плаксина обратилась к Успенской 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Ты нажилась на деградации»: Плаксина обратилась к Успенской
Фото: РИА Новости
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина резко высказалась в Instagram по поводу недоброжелателей и отношений с матерью.
Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что после тяжелой аварии, в которую попала ее дочь, «душевное состояние той пошатнулось». Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.
Татьяна Плаксина опубликовала в соцсети большой пост, в котором эмоционально ответила хейерам.
«Вы — трусы, пишущие с левых аккаунтов. Больному человеку гадости пишите», — заявила она.
Дочь Успенской также высказалась по поводу представителей современного шоу-бизнеса, подчеркнув, что «быдло правит балом, а они танцуют для него».
«Мы лучше умрем, чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле? Ты соучастница преступления, мама. Ты — одна из вершин. Ты же королева. Ты нажилась на деградации!» — заявила Плаксина.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ
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