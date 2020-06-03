«Ты нажилась на деградации»: Плаксина обратилась к Успенской 

Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Любови Успенской — Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что после тяжелой аварии, в которую попала ее дочь, «душевное состояние той пошатнулось». Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.

Татьяна Плаксина опубликовала в соцсети большой пост, в котором эмоционально ответила хейерам.

«Вы — трусы, пишущие с левых аккаунтов. Больному человеку гадости пишите», — заявила она.

Дочь Успенской также высказалась по поводу представителей современного шоу-бизнеса, подчеркнув, что «быдло правит балом, а они танцуют для него».