Бывший муж Ирины Горбачевой раскрыл причину развода

Бывший муж актрисы Ирины Горбачевой , актер Григорий Калинин признался, что причиной расставания пары стали его измены и другие серьезные проблемы. При этом мужские и женские измены он называет несопоставимыми вещами, пишет издание StarHit.

«Надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть?» — поделился мыслями актер.

По его словам, женщины ему тоже изменяли не раз. Из этих ситуаций он сделал выводы.

Калинин признался и в чрезмерном употреблении спиртного. По словам артиста, ему пришлось обратиться за помощью к специалистам. Теперь он не пьет даже пиво. Были в его жизни и наркотики, но давно, отметил актер.

После развода с Горбачевой Калинин вскоре нашел себе новую избранницу. С коллегой по цеху Анной Лаврентьевой он встречается дольше года, однако не торопится делать девушке предложение.

«Этот институт [брака] теряет актуальность. С Ирой поженились, скорее, потому, что для молодых людей брак как игра: новый возраст, новое осознание, желание подстроиться под какой-то уклад», — пояснил актер.

По его словам, напрягает и процесс развода.

О настоящих причинах развода Ирина Горбачева рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю. Актриса призналась, что сначала бросила мужа, а потом снова вернулась — хотела верить, что сможет простить измену. Но у нее не вышло, и пара разошлась, спустя восемь лет брака.