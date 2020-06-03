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Бывший муж Ирины Горбачевой рассказал о причинах развода 

Lenta.ru 57 минут назад
Бывший муж Ирины Горбачевой раскрыл причину развода
Фото: @irina_gorbacheva
Бывший муж актрисы Ирины Горбачевой, актер Григорий Калинин признался, что причиной расставания пары стали его измены и другие серьезные проблемы. При этом мужские и женские измены он называет несопоставимыми вещами, пишет издание StarHit.
«Надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть?» — поделился мыслями актер.
По его словам, женщины ему тоже изменяли не раз. Из этих ситуаций он сделал выводы.
Калинин признался и в чрезмерном употреблении спиртного. По словам артиста, ему пришлось обратиться за помощью к специалистам. Теперь он не пьет даже пиво. Были в его жизни и наркотики, но давно, отметил актер.
После развода с Горбачевой Калинин вскоре нашел себе новую избранницу. С коллегой по цеху Анной Лаврентьевой он встречается дольше года, однако не торопится делать девушке предложение.
«Этот институт [брака] теряет актуальность. С Ирой поженились, скорее, потому, что для молодых людей брак как игра: новый возраст, новое осознание, желание подстроиться под какой-то уклад», — пояснил актер.
По его словам, напрягает и процесс развода.
О настоящих причинах развода Ирина Горбачева рассказала в интервью блогеру Юрию Дудю. Актриса призналась, что сначала бросила мужа, а потом снова вернулась — хотела верить, что сможет простить измену. Но у нее не вышло, и пара разошлась, спустя восемь лет брака.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Горбачева , Григорий Калинин , Анна Лаврентьева
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