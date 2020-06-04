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Звезду «Города грехов» задержали во время акции протеста в Лос-Анджелесе 

Teleprogramma.pro и ещё 8 1 час назад
Звезду «Города грехов» задержали в Лос-Анджелесе
Фото: globallookpress.com
41-летняя американская актриса Джейми Кинг была арестована 2 июня во время протестной акции в Лос-Анджелесе. Об этом пишет издание Hollywood.com, ссылаясь на то, что звезда сама рассказала об это в Twitter.
«В настоящее время арестована за мирный протест. Запись в наручниках в задней части автобуса. Все было мирно», — написала она.
Издание сообщает, что актриса была одной из почти двух тысяч демонстрантов, которые пришли к дому мэра города с требованием уменьшить огромный бюджет муниципального полицейского управления. Это была акция организации Black Lives Matter, которая не дает «замять» дело темнокожего Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе 25 мая. Известно, что актриса активно поддерживает это движение. В последние дни она посвятила свои страницы в социальных сетях просвещению поклонников в вопросах расовой дискриминации.
Ранее сообщалось, что актер Кендрик Сэмпсон попал под обстрел во время акции протеста, а на Джона Кьюсака напали полицейские.
Напомним, Джейми Кинг является звездой фильмов «Город грехов», «Особо опасна» и «План побега — 2».
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Шоу-бизнес , Джейми Кинг , Лос-Анджелес
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