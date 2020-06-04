Звезду «Города грехов» задержали в Лос-Анджелесе

41-летняя американская актриса Джейми Кинг была арестована 2 июня во время протестной акции в Лос-Анджелесе . Об этом пишет издание Hollywood.com, ссылаясь на то, что звезда сама рассказала об это в Twitter.

«В настоящее время арестована за мирный протест. Запись в наручниках в задней части автобуса. Все было мирно», — написала она.

Издание сообщает, что актриса была одной из почти двух тысяч демонстрантов, которые пришли к дому мэра города с требованием уменьшить огромный бюджет муниципального полицейского управления. Это была акция организации Black Lives Matter, которая не дает «замять» дело темнокожего Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в городе Миннеаполисе 25 мая. Известно, что актриса активно поддерживает это движение. В последние дни она посвятила свои страницы в социальных сетях просвещению поклонников в вопросах расовой дискриминации.

Ранее сообщалось, что актер Кендрик Сэмпсон попал под обстрел во время акции протеста, а на Джона Кьюсака напали полицейские.

Напомним, Джейми Кинг является звездой фильмов «Город грехов», «Особо опасна» и «План побега — 2».