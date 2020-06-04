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Панин обвинил в безделье Пригожина после критики в свой адрес: пусть позвонит кошкам Куклачёва 

Говорит Москва и ещё 17 3 часа назад
«Пусть Пригожин позвонит кошкам Куклачёва»
Фото: РИА Новости
Ранее российский продюсер посетовал на безуспешные попытки дозвониться до актёра для выяснения отношений.
Скандал начался после того, как Иосиф Пригожин заявил о «чудовищном» положении дел у российских артистов из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что деятели шоу-бизнеса лишились доходов и сейчас вынуждены жить на имеющиеся накопления. После этого на продюсера с критикой обрушились Иван Охлобыстин, Алексей Панин и Сергей Шнуров. Как сообщает издание Комсомольская правда, продюсер несколько раз безуспешно пытался созвониться с критиками. Алексей Панин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что давно забыл об инциденте с Иосифом Пригожиным. Актёр добавил, что у него насыщенный рабочий график в отличие от мужа Валерии. Панин посоветовал Пригожину найти себе другое занятие — например, позвонить Куклачёву.
«Я совершенно не собираюсь вступать с Иосифом Пригожиным ни в какие полемики, дискуссии, баттлы. Я занимаюсь своими делами, я кино доделываю. Мне вот позвонили журналисты тогда, попросили мой комментарий и моё личное мнение по отношению к ситуации, которая сложилась между Шнуром и Иосифом Пригожиным, по поводу заявления Иосифа Пригожина. Я уже забыл об этом давно. Иосифу Пригожину, видимо, нечем заняться, что он до сих пор не может мне дозвониться. Я уже даже забыл, что этот разговор был. Я уже живу дальше. Меня особо это вообще не интересовало. Я забыл об этом через 10 минут, а Иосиф Пригожин всё пытается кому-то дозвониться — то Шнуру он пытается дозвониться. Куклачёву он там не пытается дозвониться? Куклачёв тоже сказал что-то вроде? Пускай он позвонит кошкам Куклачёва! У меня есть чем заниматься. У мены выходит мой фильм «Я вернулся», у меня едет Никита Джигурда с музыкой. У нас кипит работа, и вот меньше всего мы думаем об Иосифе Пригожине».
По словам самого Пригожина, ранее они вместе с Алексеем Паниным договорились не трогать друг друга. Об этом он сообщил КП. Продюсер добавил, что всем критиковавшим его людям должно быть стыдно.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Иван Охлобыстин , Алексей Панин , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда
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