Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины 

Пользователи Instagram поспорили о том, кто изображен на фото, выложенном в аккаунте режиссера Константина Богомолова

На снимке, который режиссер подписал смайликом в виде сердечка, изображена полуобнаженная блондинка. Часть комментаторов пришла к выводу, что Богомолов сфотографировал свою жену, телеведущую Ксению Собчак , другая часть назвала снимок — «провокацией».

«С Вами мы узнаем новую Ксению. И она ГОРИТ», — отметила irishkob16 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Красота в глазах смотрящего. А умение передать эту красоту— это большой талант», — восхитилась permanentmakeup64.

«Озадачили. Этого добивались?! Вы видите красоту в некрасивости?!» — спросил пользователь с ником lanamark913.

Однако некоторые участники дискуссии увидели на спине женщины значок фирмы Apple и пришли к выводу, что пост — это всего лишь реклама.

«Только я увидела или мне кажется, что на лопатке знак Apple?» — поинтересовалась goncharovaantoni.

«Рамблер» писал, что Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.