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Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram поспорили о том, кто изображен на фото, выложенном в аккаунте режиссера Константина Богомолова.
На снимке, который режиссер подписал смайликом в виде сердечка, изображена полуобнаженная блондинка. Часть комментаторов пришла к выводу, что Богомолов сфотографировал свою жену, телеведущую Ксению Собчак, другая часть назвала снимок — «провокацией».
«С Вами мы узнаем новую Ксению. И она ГОРИТ», — отметила irishkob16 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Красота в глазах смотрящего. А умение передать эту красоту— это большой талант», — восхитилась permanentmakeup64.
«Озадачили. Этого добивались?! Вы видите красоту в некрасивости?!» — спросил пользователь с ником lanamark913.
Однако некоторые участники дискуссии увидели на спине женщины значок фирмы Apple и пришли к выводу, что пост — это всего лишь реклама.
«Только я увидела или мне кажется, что на лопатке знак Apple?» — поинтересовалась goncharovaantoni.
«Рамблер» писал, что Собчак и Богомолов поженились в пятницу, 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС молодожены приехали на катафалке, после регистрации брака обвенчались, а на праздничном банкете журналистка исполнила для мужа эротический танец.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Apple
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