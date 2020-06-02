Дочь Малинина могут положить в психбольницу 

Кира Евдокимова, второй родной ребенок певца Александра Малинина , оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Девушка, выросшая в США , должна была еще в апреле выйти там замуж, но из-за эпидемии коронавируса и карантина застряла в России

По словам ее матери Ольги Зарубиной, бывшей жены Малинина, 35-летняя Кира стала нервной и даже агрессивной — не помогают ни разговоры, ни попытки отвлечься, ни регулярное дистанционное общение с женихом.

«В последнюю неделю у Киры начались срывы. У нее резко меняется настроение. Раньше не придавала этому значения», — жалуется испуганная артистка.

По ее мнению, проблема на самом деле не в сорвавшейся свадьбе, а в тяжелых отношениях дочки с отцом, который лишь относительно недавно вообще признал ее родной. Врачи же предупреждают: самостоятельно наследница исполнителя может не справиться с происходящим — ей срочно требуется специалиста, а возможно, и госпитализация.

«Хроническая психотравмирующая ситуация, в которую девушка попала, не дает нормально жить. Ей нужно разобраться в этом и лечь в больницу», — цитирует издание StarHit психиатра-нарколога Эркена Иманбаева.

Отметим, что Киру Евдокимову не раз подозревали в склонности к дурным привычкам и даже в наркомании. Так, когда она несколько лет загремела в больницу, некоторые утверждали, что девушка то ли пыталась покончить с собой, то ли получила «передоз».