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«У Шаляпина слюна потекла»: Харламов высмеял Гузееву 

Павел Тиунов 11 минут назад
«У Шаляпина слюна потекла»: Харламов высмеял Гузееву
Фото: ТАСС
Гарик Харламов на своей странице в Instagram в очередной раз высмеял программу «Давай, поженимся!». На этот раз его нападкам подвергся выпуск с пожилыми невестами.
В посте, опубликованном 2 июня, запечатлен отрывок из программы, в которой на сердце жениха претендуют три пенсионерки. Во время традиционного представления главного героя передачи 69-летнего Александра, который, по словам авторов программы, не переносит резкие женские духи, в ролике показан зомби из голливудского фильма «Война миров Z».
«Берем, берем, берем», — говорит в следующем эпизоде подруга одной из невест.
Высмеивающее популярную передачу видео, пришлось по душе подписчикам Харламова, которые продолжили шутить над выпуском «Давай, поженимся!».
«У Прохора Шаляпина наверное слюна потекла на первых секундах)», — написал пользователь под ником yury.ilgin (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Александр протух чуток», — пошутил _vrybis_.
«Берём тоже хочу такого Александра, будет у начальства мне премию выбивать», — размечталась lukeryberry.
Всего за пару часов после публикации пост набрал более полумиллиона просмотров и более 2 тысяч комментариев.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Прохор Шаляпин
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