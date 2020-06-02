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«Лижут задницу правительству»: Разин поддержал Пригожина 

Павел Тиунов 13 минут назад
«Лижут задницу правительству»: Разин поддержал Пригожина
Фото: РИА Новости
Андрей Разин на своей странице в Instagram прокомментировал конфликт Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуровым. Музыкальный продюсер встал на сторону мужа певицы Валерии, назвав лидера группы «Ленинград» «гаденышем, пытающимся избраться депутатом».
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Пригожиным и Шнуровым возник на фоне высказываний первого о положении артистов в условиях пандемии. Он подчеркнул, что некоторые музыканты и актеры вынуждены голодать, чем вызвал негативную реакцию со стороны Шнурова. Рокер поинтересовался, не голодает ли семья продюсера и заявил, что вышлет ему и его супруге Валерии «сосиски из „Пятёрочки“. Пригожин в ответ назвал музыканта „продажным“.
Разин, комментируя противостояние двух деятелей отечественного шоу-бизнеса, отметил, что нападки СМИ на семью Пригожина и Валерии, которые возникли на фоне конфликта, не допустимы.
»Валерия является уникальным талантом. Она — большой патриот нашей страны», — написал Разин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Пригожина он назвал «заботливым продюсером, который переживает за артистов», а его оппонентов «гаденышами, завистниками, негодяями и лизоблюдами».
« (Они) лижут задницу правительству и хотят пролезть в Государственную Думу через Кремль», — подчеркнул Разин.
По его словам, если такие люди как Шнуров изберутся в депутаты, то государству «придет конец».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Разин , Иосиф Пригожин , Валерия , Госдума
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