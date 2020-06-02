«Лижут задницу правительству»: Разин поддержал Пригожина 

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Пригожиным и Шнуровым возник на фоне высказываний первого о положении артистов в условиях пандемии. Он подчеркнул, что некоторые музыканты и актеры вынуждены голодать, чем вызвал негативную реакцию со стороны Шнурова. Рокер поинтересовался, не голодает ли семья продюсера и заявил, что вышлет ему и его супруге Валерии «сосиски из „Пятёрочки“. Пригожин в ответ назвал музыканта „продажным“.

Разин, комментируя противостояние двух деятелей отечественного шоу-бизнеса, отметил, что нападки СМИ на семью Пригожина и Валерии, которые возникли на фоне конфликта, не допустимы.

»Валерия является уникальным талантом. Она — большой патриот нашей страны», — написал Разин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пригожина он назвал «заботливым продюсером, который переживает за артистов», а его оппонентов «гаденышами, завистниками, негодяями и лизоблюдами».

« (Они) лижут задницу правительству и хотят пролезть в Государственную Думу через Кремль», — подчеркнул Разин.

По его словам, если такие люди как Шнуров изберутся в депутаты, то государству «придет конец».