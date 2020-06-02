Обнищавшая Поргина собралась в Италию 

Новость о том, что из-за пандемии коронавируса Людмила Поргина стала испытывать материальные трудности, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В интервью нашему изданию звезда заявила, что фактически осталась без средств к существованию.

— Сейчас я сижу просто без денег, — уверила Людмила Андреевна. — Я вижу, какие мне надо налоги заплатить. Не хватает сейчас на все это. А еще у меня шесть кошек, собака, четыре попугая: их тоже надо кормить. Им не объяснишь, что у нас кризис и коронавирус. Хорошо, что у меня есть невестка и сын. Они помогают.

За это заявление Поргину активно критикуют. Высказалась даже супруга Бориса Щербакова . Она заявила, что ей стыдно за актеров, жалующихся на жизнь. Ведь Людмила Андреевна получает неплохую пенсию. К тому же у нее есть надбавка в тридцать тысяч рублей за звание «Заслуженная артистка России».

За мать пришлось объясниться ее единственному сыну Андрею. Тот заявил, что Людмила Андреевна ни в чем не нуждается. Поговаривают, что звездный наследник провел с Поргиной разъяснительную беседу.

После этого Поргина перестала жаловаться на трудную жизнь. Звезда теперь стала размышлять о путешествиях. Без них Людмила Андреевна давно не представляет своей жизни. Вдова Караченцова надеется, что сможет отправиться за границу уже в самое ближайшее время.

— Мне кажется, мы уже близки к тому, чтобы карантин сняли, — говорит Поргина. — С каждым днем все меньше и меньше народа заболевает. Дай Бог поскорее побороть эту гадость, которая к нам пришла. Я надеюсь, что уже в июле все уйдет и мы получим возможность путешествовать. Быть может, сначала по своей стране. А может, и выпустят за границу.

Людмила Андреевна не скрывает: первым делом она мечтает вновь отправиться в Италию. Эту страну она уже давно называет одной из своих любимых.

— Я бы хотела отправиться просто в путешествие по Италии, — продолжает Людмила Андреевна. — Как правило, через год езжу в эту страну. Обожаю Венецию, Флоренцию, Рим. Мне нравятся местные художественные галереи. Я люблю их обходить. Как будто Рафаэль со мной. У меня было много счастья в жизни, столько путешествий! Я видела много всего, поэтому иногда повторяю маршрут! Но первая в моем списке стран — Италия. А уже после — Болгария, где нам с Колей наш сын построил дачу.

Людмиле Андреевне скучать на карантине не приходится. На днях они в тесной компании отметили день рождения внучки.