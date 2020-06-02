С сыном Плющенко не общаются после скандала

Дети во дворе начали избегать общения с шестилетним сыном фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской . Об этом мать мальчика рассказала во время прямого эфира на своей странице в Instagram

Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Starhit опубликовал статью о том, что сын звездной четы с большой долей вероятности может быть обладателем синдрома Аспергера –заболевания, входящего в категорию аутических, которое характеризуется чрезмерной замкнутостью. Евгений Плющенко впоследствии заявил о намерении подать на журналистов в суд.

31 мая Рудковская во время прямого эфира со Светланой Лободой подчеркнула, что скандал, связанный со слухами о психическом состоянии ее сына, напрямую сказался на ребенке. В частности, дети, по ее словам, перестали играть с мальчиком.

«Когда он выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: «Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам», — рассказала продюсер.

Она подчеркнула, что дети транслируют разговоры, услышанные от взрослых. При этом Рудковская подтвердила намерение «довести дело до конца» и наказать распространителей недостоверной информации.