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С сыном Плющенко не общаются после скандала о его болезни 

Павел Тиунов 55 минут назад
С сыном Плющенко не общаются после скандала
Фото: Instagram
Дети во дворе начали избегать общения с шестилетним сыном фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом мать мальчика рассказала во время прямого эфира на своей странице в Instagram.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журнал Starhit опубликовал статью о том, что сын звездной четы с большой долей вероятности может быть обладателем синдрома Аспергера –заболевания, входящего в категорию аутических, которое характеризуется чрезмерной замкнутостью. Евгений Плющенко впоследствии заявил о намерении подать на журналистов в суд.
31 мая Рудковская во время прямого эфира со Светланой Лободой подчеркнула, что скандал, связанный со слухами о психическом состоянии ее сына, напрямую сказался на ребенке. В частности, дети, по ее словам, перестали играть с мальчиком.
«Когда он выходит во двор, его дети объезжают на велосипедах. Ему говорят: «Саша, что у тебя со здоровьем? Не подходи к нам», — рассказала продюсер.
Она подчеркнула, что дети транслируют разговоры, услышанные от взрослых. При этом Рудковская подтвердила намерение «довести дело до конца» и наказать распространителей недостоверной информации.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Светлана Лобода , Евгений Плющенко , StarHit
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