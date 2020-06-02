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«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание 

Павел Тиунов 1 час назад
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Фото: РИА Новости
Виктор Дробыш в эфире программы «Однажды» заявил, что устал от молодых артистов, которые пытаются попасть на сцену «через постель». Музыкальный продюсер пояснил, что «юные дарования» спят не с ним, а со своими спонсорами, которые считают, что звездой можно стать исключительно за деньги.
При этом по словам, деятеля отечественного шоу-бизнеса, вопросы таланты и вокальных данных, как правило, отходят на второй план. Дробыш подчеркнул, за врем своей работы он несколько раз отказывался от предложений продвигать бесталанных артистов. При этом он отметил, что с годами олигархов, готовых отдавать немалые суммы за своих любовников, становится все больше.
Продюсер уверяет, что в течение своей карьеры старается придерживаться определенных принципов: в частности, выпускать качественный материал и зарабатывать на хлеб только честным трудом. В пример он привел сотрудничество с «Бурановскими бабушками», которое принесло ему несколько сотен тысяч долларов.
Ранее, ка сообщал «Рамблер», актриса Анастасия Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша. Она требует материальную компенсацию с музыкального продюсера, за то, что он не сделал ее звездой эстрады, как обещал.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Самбурская , Виктор Дробыш
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