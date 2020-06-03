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Собчак осудила протестующих из-за смерти чернокожего в США 

Lenta.ru и ещё 1 37 минут назад
Собчак осудила протестующих в США
Фото: Кадр: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак осудила американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании полицейским. О беспорядках в США она порассуждала в Instagram-аккаунте.
Собчак напомнила, что категорически выступает против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации.
«Но кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего, за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается разграблением магазина Louis Vuitton в центре Лос-Анджелеса и уничтожением чужой частной собственности?» — задалась вопросом она.
По мнению телеведущей, любые протесты, аналогичные тем, которые начались в США, и революции проходят под лозунгом eat the rich («ешь богачей» — прим. «Ленты.ру»).
«Точки входа в революцию разные, предлоги и поводы тоже (…). Если не получилось преуспеть по правилам капиталистического мира, то надо этот мир разрушить. Никто не хочет бороться за то, чтобы не было бедных, — это сложно и трудновыполнимо, бороться за то, чтобы не было богатых, — весело и приятно», — заключила Собчак.
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Lenta.ru , США
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