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Охлобыстин заступился за Пригожина и Валерию 

Павел Тиунов 27 минут назад
Иван Охлобыстин поддержал Иосифа Пригожина и его супругу певицу Валерию, на которых ранее свалилось общественное осуждение за слова о бедствующих во время пандемии артистах. По словам актера, он вытворяет «дикости» похлеще звездной четы, сообщает издание Bimru.
Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс вызвало высказывание Иосифа Пригожина относительно положения российских артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые из актеров и музыкантов вынуждены голодать. На его реплику, в частности, отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявив, что вышлет звездной паре «сосиски из „Пятерочки“.
Охлобыстин, комментируя произошедшие события, назвал Валерию „невинным, чистым дитя“, а ее супругу Иосифу Пригожину посоветовал сказать „спасибо“ за то, что он „борется за права актерского цеха“, в том числе и стриптизеров.
»Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро?» — сыронизировал артист.
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Шоу-бизнес , Видео , Иван Охлобыстин , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия
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