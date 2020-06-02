Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс вызвало высказывание Иосифа Пригожина относительно положения российских артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые из актеров и музыкантов вынуждены голодать. На его реплику, в частности, отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров , заявив, что вышлет звездной паре «сосиски из „Пятерочки“.

Охлобыстин, комментируя произошедшие события, назвал Валерию „невинным, чистым дитя“, а ее супругу Иосифу Пригожину посоветовал сказать „спасибо“ за то, что он „борется за права актерского цеха“, в том числе и стриптизеров.