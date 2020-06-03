Пригожин попросил у артистов денег для Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. При этом выполнять обязанности в этой организации он готов безвозмездно. Главное, чтобы другие артисты его поддержали в этом начинании.

Как заметил супруг певицы Валерии , фонд мог бы помогать, как молодым начинающим артистам, так и тем, кто уже вышел на пенсию и нуждается в финансовой поддержке. В фонде могли бы состоять, как артисты, так и композиторы и даже блогеры.

Бюджет организации, по мнению Пригожина, мог бы формироваться из взносов всех артистов. Деньги они бы сдавали не чаще одного раза в год. Бухгалтера и юристы, по задумке продюсера, трудились бы бесплатно, сообщает «Собеседник».

«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет».