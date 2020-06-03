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«Раньше многим помогал Кобзон»: Пригожин призвал артистов скинуться на лечение Заворотнюк 

Teleprogramma.pro и ещё 2 29 минут назад
Пригожин попросил у артистов денег для Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий. При этом выполнять обязанности в этой организации он готов безвозмездно. Главное, чтобы другие артисты его поддержали в этом начинании.
Как заметил супруг певицы Валерии, фонд мог бы помогать, как молодым начинающим артистам, так и тем, кто уже вышел на пенсию и нуждается в финансовой поддержке. В фонде могли бы состоять, как артисты, так и композиторы и даже блогеры.
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#Repost @podderzhka_azavorotnyuk with @make_repost ・・・ Сегодняшний день — очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! ❤❤❤ Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем — наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого — здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники — и мы безмерно благодарны за такое внимание! 🙏🙏🙏Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы — те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо! 🌷 Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник — для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути — ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем — проще, вдвоем — вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению

Публикация от  Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Бюджет организации, по мнению Пригожина, мог бы формироваться из взносов всех артистов. Деньги они бы сдавали не чаще одного раза в год. Бухгалтера и юристы, по задумке продюсера, трудились бы бесплатно, сообщает «Собеседник».
«Например, наш фонд, скинувшись определенной суммой, поддержал бы Настю Заворотнюк. Раньше многим артистам помогал Иосиф Кобзон, но сейчас такого человека, как он, нет».
Отметим, что Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. При этом известно, что за последнее время ее состояние улучшилось. Она находится в своем загородном доме в поселке Крекшино рядом с самыми близкими людьми, которые о ней заботятся. Родные верят, что актриса сможет полностью оправиться от тяжелой болезни и даже вернутся на съемочные площадки.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Здоровье Заворотнюк , Иосиф Кобзон , Анастасия Заворотнюк , Иосиф Пригожин , Валерия , ИД "Собеседник"
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