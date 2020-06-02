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Миронов разнес Галкина за осуждение власти 

Артём Кульша 1 час назад
Комик Максим Галкин сделал попытку увеличить число своих подписчиков в социальных сетях во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом актер Евгений Миронов заявил в своем инстаграме.
Миронов, как сообщал «Рамблер», известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Господа Головлевы», «В августе 44-го», «На Верхней Масловке», «Идиот», «Апостол», «Достоевский» и «Охотники за бриллиантами». Кроме того, он — художественный руководитель московского Театра наций и соучредитель благотворительных фондов «Артист» и «Жизнь в движении».
Сегодня около 10:00 по московскому времени Миронов опубликовал в инстаграме видеозапись с подписью «Бессонница».
«Просто колбасит меня всего!» — заявил он на ней.
Актер сообщил, что его колбасит из-за злобной критики Галкина в адрес властей Москвы. Он назвал комика очень талантливым артистом и обвинил в том, что тот вздумал набрать очков — подписчиков или чего-то еще, — в очень сложный момент для страны и всех ее жителей — в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
«Ну почему нужно так… *** (оскорблять. — Прим. ред.)?! Ну зачем это делать?!» — задался Миронов вопросами, признавшись, что никак не ожидал подобного от Галкина.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Правительство Москвы
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