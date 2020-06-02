Отец Фриске пожаловался на приставов

Отец певицы Жанны Фриске Владимир обжаловал решение суда, отказавшего ему в снижении размера сбора в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России . Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

В 2013 году, как сообщал «Рамблер», стало известно, что дочь Фриске больна раком головного мозга. В 2014-м на ее лечение было собрано более 60 миллионов рублей. Деньги были переведены благотворительному фонду «Русфонд». В 2015-м певица скончалась. Ее родители и неофициальный муж журналист Дмитрий Шепелев не смогли отчитаться о расходовании более 20 миллионов. «Русфонд» обратился в суд, и тот обязал их вернуть деньги.

Родные Фриске приступили к возврату лишь в мае 2019 года. По данным «Мэша», со своей стороны отец певицы должен был вернуть благотворителям 14 миллионов рублей. Он вернул долг в полном объеме, однако пока не заплатил судебным приставам сбор в размере немногим более 1,5 миллиона рублей.

Фриске оспорил размер сбора через суд, а именно попросил снизить его на 379 тысяч рублей, сославшись на свою инвалидность и тяжелое материальное положение. Недавно Перовский районный суд Москвы отказал Фриске в удовлетворении его требования. Он подал апелляцию на это решение.