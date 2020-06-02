Отец Фриске пожаловался на приставов

Отец певицы Жанны Фриске Владимир обжаловал решение Перовского суда, отказавшего уменьшать сумму его долга, сообщает Telegram-канал Mash.

В 2017 году "Русфонд" выделил на лечение артистки от опухоли мозга собранные благодаря пожертвования деньги — 21 млн руб. Эта сумма не понадобилась, поскольку Жанна Фриске умерла. Деньги суд постановил вернуть, однако приставы также требовали с родителей сбор в размере 1 млн 518 тыс. руб.

Владимир Фриске попросил уменьшить его на 379 тыс. руб, ссылаясь на тяжелое материальное положение и инвалидность, но суд отказал.