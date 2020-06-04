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Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам 

РИА Новости и ещё 8 12 минут назад
Перенесшая COVID-19 Бабенко обратилась к россиянам
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка России Алена Бабенко, перенесшая COVID-19, в беседе с "Российской газетой" дала совет людям, заразившимся коронавирусом.
"Хотела бы пожелать всем, кто вдруг, не дай Бог, заболел коронавирусом, чтобы они не паниковали и не боялись", — заявила Бабенко.
По ее словам, люди болеют по-разному — кто-то тяжелее, кто-то легче, при этом в России есть отработанная схема лечения и прекрасные врачи.
"Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные "умирать", вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!" — отметила артистка.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли. В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным экспертов, пройден. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин не исключил, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Собянин , Алена Бабенко , Владимир Путин , "Российская газета"
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