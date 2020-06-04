Перенесшая COVID-19 Бабенко обратилась к россиянам

"Хотела бы пожелать всем, кто вдруг, не дай Бог, заболел коронавирусом, чтобы они не паниковали и не боялись", — заявила Бабенко.

По ее словам, люди болеют по-разному — кто-то тяжелее, кто-то легче, при этом в России есть отработанная схема лечения и прекрасные врачи.

"Слушайтесь их, и все будет хорошо. И помогайте им хорошим настроением, потому что я столкнулась с тем, что врачи говорят, мол, люди приходят, настроенные "умирать", вместо того, чтобы лечиться в больнице. Ну это же глупость!" — отметила артистка.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заразились более 6,2 миллиона человек, свыше 379 тысяч пациентов умерли. В России коронавирус выявили у 432 277 человек, из них 195 957 уже выздоровели.