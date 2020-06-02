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«Слезы в туалете»: как Седокова заработала на квартиру 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Слезы в туалете»: как Седокова заработала на квартиру
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram информацией о том, как ей удалось взять ипотеку и как именно она за нее платит.
Как сообщал «Рамблер», Анна Седокова — бывшая солистка группы ВИА Гра. Артистка дважды была замужем и родила троих детей.
По словам Седоковой, она всегда тратила больше, чем зарабатывала, и «было важным „приземлиться“. Однако деньги на первый взнос на ипотеку ей пришлось собирать буквально по крупицам, отметила певица.
»Было все — и продажа крестов Graff, и слезы в туалете», — пояснила она, рассказав, что в итоге купила квартиру в отличном месте, взяв ипотеку на 20 лет.
Артистка поделилась с подписчиками тем, как выплачивает долг. Она отметила, что рассчитала необходимые для досрочного погашения платежи.
«Начала гасить не сумму платежа, а срок договора. 20 процентов с каждого заработка кидаю на досрочное погашение. Все, что я сэкономила, туда же», — отметила звезда.
Седокова пояснила, что ее цели — «закрыть все ипотеки за два года вместо 20», ради чего она намерена больше работать и «считать лучше».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова
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