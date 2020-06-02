Алсу впервые показала трёхлетнего сына

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) 1 Июн 2020 в 9:27 PDT Алсу опубликовала на своей странице в Instagram семейную фотографию. На снимке компанию артистке составили две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль, лицо которого певица до сих пор скрывает от широкой общественности.

Пост появился в соцсети 1 июня в День защиты детей. На фотографии Алсу предстала перед подписчиками в домашней обстановке в окружении своих детей. Рядом с артисткой сидят двое ее дочерей, а на руках певица держит лицом к себе сына.

«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. Берегите друг друга», — написала Алсу (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По данным Starhit, единственному сыну артистки Рафаэлю уже исполнилось три года, однако певица не торопится показывать его публике. Алсу в одном из интервью подчеркивала, что не хочет раньше времени, чтобы фото ее ребенка попали в прессу. По этой же причине артистка почти не публиковала фотографии своих дочерей, пока им не исполнилось пять лет.