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Алсу показала фото скрываемого от СМИ сына 

Павел Тиунов и ещё 12 30 минут назад
Алсу впервые показала трёхлетнего сына
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
Алсу опубликовала на своей странице в Instagram семейную фотографию. На снимке компанию артистке составили две дочери — Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль, лицо которого певица до сих пор скрывает от широкой общественности.
Пост появился в соцсети 1 июня в День защиты детей. На фотографии Алсу предстала перед подписчиками в домашней обстановке в окружении своих детей. Рядом с артисткой сидят двое ее дочерей, а на руках певица держит лицом к себе сына.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. Берегите друг друга», — написала Алсу (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
По данным Starhit, единственному сыну артистки Рафаэлю уже исполнилось три года, однако певица не торопится показывать его публике. Алсу в одном из интервью подчеркивала, что не хочет раньше времени, чтобы фото ее ребенка попали в прессу. По этой же причине артистка почти не публиковала фотографии своих дочерей, пока им не исполнилось пять лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Сергей Лазарев объяснил, почему скрывает своих детей от посторонних глаз. Артист пояснил, что его популярность может навредить дочери и сыну.
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Шоу-бизнес , Другое , Сергей Лазарев
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